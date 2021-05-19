شكرا لقرائتكم خبر عن تونس : نجاة 32 مهاجرا من الغرق والبحث عن 50 مفقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول بمنظمة "الهلال الأحمر" للإغاثة في تونس اليوم الأربعاء إن 32 مهاجرا ينحدرون من بنجلاديش لا يزالون عالقين في ميناء جرجيس جنوب البلاد، فيما لا أثر حتى اليوم لأكثر من 50 مفقودا كانوا على متن نفس القارب الذي انطلق مساء الأحد الماضي من سواحل ليبيا.

وأوضح مدير فرع المنظمة في ولاية مدنين في جنوب تونس المنجي سليم، أن المهاجرين الناجين من الغرق متواجدين على متن خافرة عسكرية في ميناء جرجيس التي تتبع الولاية في انتظار إذن من السلطات المحلية للدخول.

وأضاف سليم أن "جميع مراكز الإيواء المتوفرة وهي ثلاثة في جرجيس واثنين في مدنين تواجه ضغطا، يتعين إيواء الناجين وإخضاعهم إلى حجر صحي في مأوى منفصل".

وأنقذت الوحدات البحرية الناجين مساء أول أمس الاثنين قرب منصة إنتاج للنفط قبالة سواحل جرجيس، من بين حوالي 90 مهاجرا كانوا على نفس المركب، فيما فقد أكثر من 50 شخصا في عرض البحر.