شكرا لقرائتكم خبر عن شاب كردي إيراني يشعل النار في نفسه لاستيائه من ظروفه المعيشية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب كردي إيراني يضرم النار في جسده أمام عدسات الصحافيين، قرب مبنى الأمم المتحدة في عاصمة إقليم كردستان في العراق .

ووفقاً لموقع العربية نت، فقد أقدم الشاب على إشعال النار في جسده، إثر استيائه من ظروفه المعيشية وتأخر دراسة طلبه للجوء خارجاً.

وفور إقدامه على إشعال نفسه، هبّ شاب آخر كان يقف بجانبه لإطفاء النار، إلا أن حمد أصيب بجروح خطرة، غطت 90% من جسده، وفق ما أفاد أطباء في مستشفى في أربيل أسعفه إليه عاملون في الأمم المتحدة.

وأفاد أصدقاء له وكالة فرانس برس بأن محمودي المتحدّر من مدينة بوكان الكردية في إيران يقيم في أربيل منذ أكثر من 4 سنوات، وقدّم طلب لجوء أمام المتحدة، إلا أن دراسة طلبه تأخر.