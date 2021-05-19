شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميا .. 164.3 مليون إصابة وإعطاء 1.52مليار جرعة لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 3ر164 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 52ر1 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 164 مليونا و 251 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 405 آلاف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و 515 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.