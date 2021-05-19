شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط : تصريحات «شريل وهبة» بعيدة عن اللياقة الدبلوماسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،عن أسفه البالغ إزاء ما صدر عن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة ،خلال مقابلة تليفزيونية مؤخرًا، وحمل تجاوزًا في حق دول الخليج العربية عمومًا والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، واصفًا تلك التصريحات بالبعيدة عن اللياقة الدبلوماسية.

وأكد في بيانٍ له اليوم ،أن لغة الحوار المستخدم من جانب كبار مسؤولي الدول العربية يتعين أن تعكس دائمًا مشاعر الأخوة والاحترام المتبادل بين الشعوب العربية، وأن تتجنب ما يهيج الخواطر أو يُثير البغضاء ويُذكي الفتن.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أسفه الشديد تجاه هذه التصريحات التي تأتي في توقيتٍ دقيق للغاية يمر به لبنان ويحتاج فيه لكل الدعم من أصدقائه وأشقائه، لافتًا النظر إلى أن هذه العبارات أسهمت أيضًا في توتر العلاقة اللبنانية الخليجية بدلاً من تصحيح مسارها بالشكل المطلوب.