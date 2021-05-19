شكرا لقرائتكم خبر عن 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو اليوم الأربعاء 766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع 34 حالة، عما تم تسجيله أمس الثلاثاء، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

والأشخاص في العشرينات من عمرهم(210 حالات) وممن هم في الثلاثينات(155 حالة) يمثلون أعلى الارقام، بينما 121 حالة كانت لدى الأشخاص الذين يبلغون 60 عاما وأكثر.

وذكر مسؤولون بالصحة أن عدد الاشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بأعراض شديدة في طوكيو 73، بانخفاض ثماني حالات عن أمس الثلاثاء. والرقم على مستوى البلاد يمثل رقما قياسيا مرتفعا وهو 1293 ، بارتفاع 58 عن أمس الثلاثاء.