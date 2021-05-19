تحركات أممية مكثفة لدعم خارطة الطريق الليبية.. وسر "الوثيقة مزورة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحركات داخلية وخارجية مكثفة أجرتها البعثة الأممية بليبيا خلال الساعات الماضية، لدفع السلام والتأكيد على سحب المرتزقة من البلد الأفريقي.

واختتم المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، أمس الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن، التقى خلالها مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى، في سياق جهود التواصل مع أعضاء المجتمع الدولي، حول الوضع في ليبيا وخارطة الطريق الأممية.



خارطة الطريق

وقالت البعثة الأممية، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن المبعوث كوبيش أجرى لقاء مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطاينة جيمس كليفرلي، لمناقشة تقدم عملية السلام في ليبيا، بما في ذلك تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، فبراير/شباط الماضي.

وأكد المسؤولان الأممي والبريطاني على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، والإسراع في سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

كما التقى المبعوث الأممي رئيس قسم شمال إفريقيا في وزارة الخارجية جورج هودجسون، ونائبته روزي كيف ومسؤولين آخرين في الوزارة، لمناقشة الوضع في ليبيا والمنطقة عموماً، ولا سيما من المنظور الأمني.

السلام والاستقرار

وبحث كوبيش خلال زيارته إلى العاصمة البريطانية التي استمرت يومين، مع السكرتير الأول الخاص لرئيس الوزراء البريطاني مارتن رينولدز، دعم المملكة المتحدة للشعب الليبي والسلطات الليبية في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة والازدهار، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن.

ليبيا تدعو أمريكا لفتح سفارتها وقنصليتها في طرابلس وبنغازي

وقالت البعثة الأممية إن كوبيش عقد اجتماعات منفصلة مع الفريق رولي ووكر، نائب رئيس الأركان في وزارة الدفاع البريطانية، ومسؤولين آخرين من مكتب مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين "ذوي خبرات مختلفة" حول خفض التصعيد في ليبيا.

وفي سياق متصل، التقى الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينغا، مجموعة من النشطاء وممثلي المجتمع المدني من جميع مناطق ليبيا، في إطار المشاورات التي تجريها البعثة الأممية مع الجهات الفاعلة الليبية.

المرحلة الانتقالية

وأكد الأمين العام المساعد زينينغا حرص البعثة على الاستماع مباشرة إلى الليبيين بشأن أولوياتهم والحفاظ على المسار الإيجابي، بحسب تغريدات للبعثة الأممية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ليبيا تطالب بعودة المنظمات الأممية.. إشارة قوية

وأطلع زينينغا المشاركين على جهود البعثة لدعم التقدم في مختلف المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، فيما شدد المشاركون على أهمية إخراج ليبيا من المرحلة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري.

إطار دستوري

وعبروا للمسؤول الأممي عن الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ولا سيما إنشاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم، داعين إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية ومن ليبيا دون مزيد من التأخير.

وشددوا على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي وضرورة تعزيز المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

وثيقة مزورة

إلى ذلك، نفت البعثة الأممية في ليبيا، صحة ما يتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا على أنه (مقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات) مشيرة إلى أن الوثيقة "مزورة"، يهدف من يقف خلفها إلى تضليل الرأي العام.

وحذرت البعثة الأممية، من هذه الأخبار "المزورة الهادفة إلى عرقلة العملية السياسية"، مشيرة إلى أن كل الوثائق والبيانات المتعلقة بالعملية السياسية التي تسيرها البعثة تنشر على الموقع الرسمي للبعثة وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي.