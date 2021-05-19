نتنياهو: نعمل على إضعاف قدرات حماس وإطلاق 4 آلاف صاروخ من غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأبعاء إن بلاد تعمل على إضعاف قدرات الفصائل في قطاع غزة وفي مقدمتهم حماس والجهاد الإسلامي.

جاء ذلك خلال إيجاز قدمه نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي لأكثر من 70 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب.

وشارك في الإيجاز دبلوماسيون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفراء روسيا والصين والهند وألمانيا والنمسا وأستراليا واليابان وبريطانيا والبرازيل وكندا وإيطاليا وسفراء دول أخرى.

وقال نتنياهو إن "الفصائل الفلسطينية أطلقت نحو 4 آلاف صاروخ من قطاع غزة".

وأضاف: "نبذل وسعنا لتفادي وقوع خسائر في صفوف المدنيين"، مشيرا: "نعمل على إضعاف قدرات حماس.. وتم إطلاق 4 آلاف صاروخ من غزة".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه "طلب من المحكمة تأجيل إجراءات إخلاء حي الشيخ جراح".