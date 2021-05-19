ديموغرافيا حي الشيخ جراح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

طوال ليالي شهر رمضان الماضي لم تعرف مدينة القدس الهدوء، وسط غضب متزايد من احتمال طرد عائلات فلسطينية من منازلها، في حي الشيخ جراح في الجزء الشرقي من المدينة المقدسة، وامتد التعاطف مع العائلات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونظم عشرات الفلسطينيين فعاليات في حي الشيخ جراح تحذر من "التطهير العرقي"، وطرد العائلات من منازلها في الحي.

القصة الكاملة.. "الشيخ جراح" يعمق جراح القدس "المقسّمة"



الشرارة أطلقها قرار المحكمة المركزية بطرد عائلات في الشيخ جراح من منازلها التي تقيم فيها منذ العام 1956، ما فجر موجة احتجاجات فلسطينية في مدينة القدس.