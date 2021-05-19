ماكرون في "لحظة حرية" بشوارع باريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رواد المقاهي في باريس صباح اليوم باحتساء قهوته بين الجميع رفقة رئيس وزرائه جان كاستكس.

وقال إيمانويل ماكرون، الذي يهدف من الظهور النادر في المقاهي الباريسية، إلى لفت الانتباه لمكافحة حكومته تفشي فيروس كورونا: "إنها لحظة صغيرة من إعادة اكتشاف الحرية التي هي ثمرة جهودنا الجماعية".



وعن التحسن الذي تشهده فرنسا بشأن تفشي فيروس كوفيد-19، قال ماكرون اليوم الأربعاء إن بيانات الإصابات بمرض كوفيد-19 تسير في الاتجاه الصحيح.

بيد أن الرئيس الفرنسي استدرك قائلا إنه من الصواب الإبقاء على توخي الحذر، مع استعداد المزيد من الحانات والمطاعم والمتاجر لإعادة فتح أبوابها لاستقبال الزبائن.



ونشرت "قناة بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية صورا لماكرون ورئيس الوزراء وهما يحتسيان القهوة في شرفة مقهى في باريس قرب قصر الإليزيه.

وتعود فرنسا بحذر للحياة الطبعية وفتح المقاهي والمتاحف، وغيرها من الأماكن العامة، التي أغلقت بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لكبح تفشي الوباء،



وتسمح فرنسا الآن لتلك الأماكن بإعادة فتح أبوابها بعد أن بدأت معدلات الإصابات بالفيروس في الانخفاض، إلا أن القيود لا تزال مفروضة.