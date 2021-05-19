فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.. لا فيتو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يغادر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، رام الله متوجها إلى نيويورك للمشاركة باجتماع استئثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفق وزارة الخارجية الفلسطينية، يعقد الاجتماع غدا الخميس، لـ"مناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمطالبة بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ووقف جرائم دولة الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين الأبرياء".

ويغادر المالكي رام الله، اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يلقي كلمة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التي لا تمتلك أي دولة حق النقض "الفيتو" فيها.

ويأتي الاجتماع بناء على طلب مشترك من المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية وحركة عدم الانحياز.

وقررت فلسطين التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب إحباط واشنطن، في 4 مناسبات، قرارا من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ورجحت مصادر دبلوماسية فلسطينية لـ"الخليج 365"، وصول عدد من وزراء الخارجية العرب إلى نيويورك للمشاركة بالجلسة.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "بعد الاستماع إلى مداخلات الدول المختلفة، من المتوقع أن يعلن رئيس الجمعية العامة عن موقف موحد يدين تلك الاعتداءات، ويرفض المساس بالوضع القانوني القائم في القدس وخاصة المتعلق بالمسجد الأقصى وبقية المقدسات في المدينة المحتلة، ورفض تشريد أو طرد المواطنين الفلسطينيين من بيوتهم، ورفض سياسة الاستيطان الكولونيالية والتهجير والمصادرة وانتهاكات إسرائيل، سلطة الاحتلال، لكافة حقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والتي يوفرها القانون الدولي وبقية القوانين والاتفاقيات الدولية الناظمة للعلاقات الدولية".

وجددت الوزارة التأكيد على أن "الاتصالات لا تزال مستمرة في مجلس الأمن من أجل إصدار بيان مشترك للمجلس يدعو لوضع حد للاعتداءات المستمرة، وتوفير المساعدات الإنسانية الطارئة فورا، والحفاظ على الأفق السياسي المطلوب للخروج من الحالة الحالية لحماية حل الدولتين وتأكيد تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".

ويتواصل التصعيد بين "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) في غزة وإسرائيل، وسط قلق دولي من فاتورة إنسانية باهظة، ودعوات لتهدئة تحقن دماء المدنيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، قتل 4 أشخاص بينهم صحفي وأصيب 10 آخرون في سلسلة غارات شنها الطيران الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع.



فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مستودع أسلحة لحماس في خانيونس، ومركز قيادة وتحكم في رفح، ورصد إطلاق 50 قذيفة صاروخية من غزة منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء.