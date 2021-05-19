شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملك الأردن يوجه بتجهيز مستشفي ميداني عسكري جديد في غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمر ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي بالبدء فوراً في تجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في قطاع غزة.



وحسب وكالة الأنباء الأردنية، وجه الملك الأردني، بإقامة المستشفى، لدعم ومساندة الجهود الطبية للمستشفى الميداني العسكري الأردني في الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع التي أدت إلى وقوع مئات الضحايا والإصابات، بتوفير 100 سرير، مع قسم طوارئ وغرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى.