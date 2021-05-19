شكرا لقرائتكم الجيش الإسرائيلي: قصفنا 40 موقعاً لحماس تحت الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع دخول غزة، اليوم الأربعاء، يومها التاسع تحت القصف والغارات الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 40 هدفاً تحت الأرض تابعاً لحركة حماس جنوب القطاع.

كما أكد في بيان أنه حاول اغتيال محمد ضيف القائد العسكري لحماس، مرتين، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل

إلى ذلك، أشار إلى أن 52 مقاتلة شنت غارات ليل الثلاثاء الأربعاء استهدفت مواقع لحماس في خانيونس ورفح جنوب غزة، وعلى مواقع في دير البلح وسط القطاع.

فيما دمرت غارات جوية منزل القيادي في حماس، عطالله أبو السبح وسط رفح، وأسامة الطبش بخان يونس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت سابقا عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي أنهم حثوا الحكومة على الموافقة على عمليات اغتيال تستهدف كبار أعضاء حماس، ومنهم رئيس أركان جناحها العسكري محمد ضيف، خلال الساعات المقبلة.

وصباح اليوم شنت إسرائيل المزيد من الضربات الجوية على قطاع غزة، فيما ألقت رشقات جديدة من الصواريخ من غزة عبر الحدود، دون أن تظهر إشارات مؤكدة على أي وقف وشيك لإطلاق النار، على الغم من الدعوات الدولية والمساعي الأوروبية والأميركية والعربية إلى وقف القتال المستمر منذ أكثر من أسبوع.

جندي إسرائيلي يستعد لقصف غزة (رويترز)

52 ألف نازح في غزة و237 قتيلاً

يأتي هذا فيما ترتفع حصيلة ضحايا دوامة العنف التي انطلقت منذ الاثنين الماضي، موقعة أكثر من 237 قتيلاً فلسطينيا بينهم عشرات الأطفال، فيما سجل مقتل 12 على الجانب الإسرائيلي.

بينما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 450 مبنى في قطاع غزة، منها ستة مستشفيات وتسعة مراكز للرعاية الصحية الأولية، دمرت أو لحقت بها أضرار كبيرة منذ بدء الصراع، فيما لجأ نحو 48 ألفا من بين 52 ألفا من النازحين، إلى 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة.