ألمانيا تحظر ثلاث جمعيات مرتبطة بـ«حزب الله»

برلين-رويترز

حظرت ألمانيا، الأربعاء، ثلاث جمعيات متهمة بالتبرع لميليشيات «حزب الله» اللبنانية. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، على «تويتر»، إن الشرطة نفذت مداهمات في الصباح الباكر لعدة مواقع، في سبع ولايات. وأضاف المتحدث: «أولئك الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا آمنين في ألمانيا. وبغض النظر عن الصورة التي يكون عليها أولئك الداعمون، فإنهم لن يجدوا لهم مأوى في بلادنا».

وحظرت ألمانيا «حزب الله» على أراضيها وصنفته منظمة إرهابية، العام الماضي.

والجمعيات الثلاث التي حظرتها السلطات هي: «دويتشه ليبنانيش فاميليا»، و«مينشين فور مينشين»، إضافة إلى (جيب فريدين) التي حُظرت بالفعل في 15 إبريل/ نيسان الماضي. واتهمت السلطات هذه الجمعيات بجمع تبرعات لـ«حزب الله» في لبنان تحت ستار أغراض دينية وإنسانية في ألمانيا، بما يؤول في نهاية المطاف إلى شن هجمات.