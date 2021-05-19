الهند تسجل 267334 إصابة و4529 وفاة جديدة بـ«كورونا»

بنجالورو-وام

سجلت الهند، الأربعاء، 267334 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما قفز عدد الوفيات اليومية بسبب الفيروس إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4529 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكرت وزارة الصحة في الهند في بيان، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.5 مليون حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 283248 حالة وفاة.

وارتفع عدد الوفيات اليومي جراء المرض في الأيام الأخيرة، مع تفشي الفيروس تدريجياً في الأرياف الهندية، حيث لا توجد مستشفيات، وفي حال وُجدت فهي تعاني من نقص في المعدّات الأساسية. وتنهش الهند موجة وبائية ثانية عنيفة منذ ستة أسابيع تتسبب بنقص في الأوكسجين والأدوية الأساسية في المستشفيات المكتظة بالمصابين. ومنذ بدء شهر إبريل/ نيسان، تضاعف عدد الإصابات، وتوفي أكثر من مئة ألف شخص.

وتشير السلطات الهندية إلى أن العدد اليومي للإصابات الجديدة الذي لم يتجاوز 300 ألف من ثلاثة أيام متتالية، يسمح بالتفاؤل قليلاً. وقال رئيس اللجنة الحكومية المخصصة لـكوفيد-19، «في. كاي. بول»، إن «منحنى الوباء يستقر».