شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان شربل وهبه يستقيل على خلفية إساءته لدول الخليج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم وزير الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، بطلب للتنحي بعدما أطلق تصريحات مسيئة لدول الخليج العربية. وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن رئيس الجمهورية ميشال عون استقبل، صباح الأربعاء، زير الخارجية والمغتربين، وتسلم منه كتاباً بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية. فيما قال وهبة عقب لقائه عون إنه «في ضوء التطورات الأخيرة التي رافقت الحديث الذي أدليت به، قابلت الرئيس وقدمت إليه طلب إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية».