جامعة الشارقة الأولى في الدولة والثامنة عربياً في الإنتاج البحثي المتعلق بـ«كوفيد-19»

الشارقة: ”الخليج 365”

طبقاً لإحدى الدراسات المنشورة حديثاً في مجلة: «Globalization and Health» العالمية، والتي عملت على تصنيف الجامعات والدول طبقاً للأبحاث التي أجريت في مجال «كوفيد-19»، احتلت جامعة الشارقة المركز الأول على مستوى دولة الإمارات، والثامنة على مستوى الجامعات العربية، في مجال الإنتاج البحثي الذي يتعلق بـفيروس «كوفيد-19»، كما احتلت الجامعة أيضاً المركز 44 عالمياً بعدد المنشورات الخاصة بهذه الجائحة.

صرح بذلك الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، الذي أكد على المكانة المرموقة التي وصلت إليها الجامعة بفضل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ورئيس جامعة الشارقة.

وأضاف أن منظومة البحث العلمي في الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين والمتخصصين بالجامعة، وأنه منذ بداية الجائحة تعمل الجامعة على العديد من المشاريع البحثية في معهد البحوث للطب والعلوم الصحية التي تتعلق بـفيروس كورونا، مثل: مشروع بحثي يعمل على استخدام المعلوماتية الحيوية والرياضيات الهندسية متبوعاً بالتحقق البيولوجي في المختبر وفي الجسم الحي لفك الشفرة والآلية الجزئية لعدوى هذه الجائحة في الجهاز التنفسي، ومشروع تطوير مستشعر حيوي جديد للكشف عن بروتين سارس كوفيد-5، ومشروع تطوير علاجات جديدة لعلاج هذه الجائحة عن طريق استهداف بروتين سارس، وكذلك تطوير طرائق وأساليب جديدة لتشخيص هذا الفيروس عن طريق اللعاب ووسائل أخرى، وتأتي هذه البحوث بالتعاون مع العديد من الجامعات والمستشفيات والمؤسسات العالمية لاستكمالها وتطويرها إلى علاجات مستقبلا.

وأكد مدير الجامعة أن منظومة البحث العلمي في الجامعة تعمل بصورة نشطة في جميع التخصصات، من خلال ثلاثة معاهد بحثية قوية، وكذلك مراكز للتميز في مختلف التخصصات بجانب 62 مجموعة بحثية تركز على البحوث متعددة التخصصات والتطبيقية التي تعمل على خدمة المجتمع.

من جانبه، أوضح الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أن إنتاج البحث العلمي في الدول العربية بلغ أكثر من6000 بحث، يمثّل 4.26٪ من مخرجات البحث العلمي على المستوى العالمي في ما يتعلق بـ COVID-19 حسبما ورد في هذه الدراسة، وأضاف أن جامعة الشارقة تركّز على التعاون البحثي الهادف مع الجامعات المحلية والعربية بهدف الوصول إلى نتائج بحثية متميزة في مجال «كورونا».

وأكد أن عدداً كبيراً من مشاريع جامعة الشارقة البحثية في هذا الشأن، تم تنفيذها بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز البحثية المختلفة في مجال تأثير الوباء في مرضى السرطان والسكري وأمراض الشيخوخة والصحة النفسية للأسرة والأطفال في المدارس، وبالتالي فإن نتائج هذه الدارسات سيتم العمل على تقديمها لأصحاب القرار بعد اختبارها، والتأكد من سلامة نتائجها.