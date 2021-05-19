«بيئة-أبوظبي» تعمل على قياس مؤشر التنوع البيولوجي للمدن

أبوظبي:”الخليج 365”

تعمل هيئة البيئة - أبوظبي، على قياس مؤشر التنوع البيولوجي للمدن في الإمارة، وهو أداة تقييم ذاتي للمدن في جميع أنحاء العالم لقياس ورصد التقدم المحرز في جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي. ويهدف هذا المؤشر الذي يعرف أيضاً باسم مؤشر سنغافورة للتنوع البيولوجي للمدن، إلى مساعدة المدن في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن للتنوع البيولوجي والبشر أن يحققوا النمو والازدهار في تناغم ووئام، وفي الوقت نفسه معالجة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ، استناداً إلى أفضل الممارسات العلمية المتاحة على مدار العقد الماضي.

وسيساعد مؤشر التنوع البيولوجي مدينة أبوظبي على قياس جهودها في الحفاظ على التنوع البيولوجي في السياق الحضري على مستوى المدينة، كما سيساعدها في تقييم التقدم المحرز في الحد من معدل فقدان التنوع البيولوجي في النظم البيئية الحضرية، وفي قياس البصمة البيئية لمدينة أبوظبي. وبمجرد إنشاء المؤشر ستستخدم التقييمات المستقبلية هذا الجهد الأولي كمعيار لإجراء المزيد من التحسينات لتعزيز دور المدن، مثل أبوظبي، للعب دور عالمي في تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ عليه، وتقوم الهيئة بجمع بيانات التنوع البيولوجي في المواقع الحضرية، مثل الحدائق وملاعب الجولف والمناطق الطبيعية والمناطق السكنية التي وفرت ثروة من المعلومات حول التنوع البيولوجي الحضري.

وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي بالإنابة للتنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة: «نحن في هيئة البيئة - أبوظبي، نسعى باستمرار لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في عملنا البيئي، ونختار المعايير الأكثر تقدماً. وفي هذا الإطار، سنقوم بتطبيق مؤشر التنوع البيولوجي للمدن على مدينة أبوظبي لتتبع التقدم الذي نحققه عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على التنوع البيولوجي، مع استخدام أحدث الدراسات والبيانات المتاحة».

وأضاف: «بحلول عام 2050، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 9.2 مليار نسمة، من بينهم 6.4 مليار من سكان المدن. وعموماً يُفترض أن المدن خالية من النباتات والحيوانات، ولكن في الواقع، تتمتع العديد من المدن بتنوع بيولوجي غني، بغض النظر عن الموقع الجغرافي والمناخ».

وذكر الهاشمي «على سبيل المثال، تقع أبوظبي وضواحيها في المناطق التي تنعم بتنوع بيولوجي غني، مثل محمية الوثبة للأراضي الرطبة، وهي أرض رطبة هامة تمثل محطة توقف العديد من الأنواع المهاجرة، كما تؤوي المحمية مجموعة كبيرة من طيور الفلامنجو المتكاثرة المقيمة، والعديد من أنواع الحشرات الجديدة التي تم تسجيلها في المحمية»، مضيفاً: كما يوفر متنزه القرم الوطني العديد من الفوائد للنباتات والحيوانات البرية والبحرية.