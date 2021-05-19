في رابع أيام فتح معبر رفح.. مصر تستقبل 164 فلطسينيًا قادمين من قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

استقبلت السلطات المصرية، بمعبر رفح البري صباح اليوم الأربعاء، حافلتين قادمتين من قطاع غزة تقلان عددًا من الفلسطينيين بإجمالي 164 مسافرًا، وصلوا إلى الجانب المصري، وجاري إنهاء إجراءات دخولهم انتظارًا لوصول المزيد من المسافرين الفلسطينيين والجرحى من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتتمركز داخل معبر رفح البري، 24 سيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالات الحرجة وفريق طبي مكون من 10 أطباء متخصصين في الحالات الحرجة فضلًا عن عدد كبير من المسعفين، لاستقبال جرحى غزة ونقلهم لمستشفيات العريش والقاهرة فور وصولهم للجانب المصري.