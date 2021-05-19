بتروجت توقع مذكرة تفاهم مع بيكر هيوز لتصميم وتنفيذ المشروعات البترولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي بتروجت وبيكر هيوز لزيادة التعاون بين الشركتين في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

ووقع على المذكرة المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، وتامير ناصر مدير شركة بيكر هيوز بمصر والسودان.

وسيتم بموجب هذه المذكرة تعميق التعاون في مجال توريد المواد الكيماوية المتخصصة واستخداماتها المختلفة والتي تشمل تحسين إنتاجية الآبار وخطوط نقل المواد البترولية واختبارات المستودعات واستخلاص الكبريت وثاني أكسيد الكربون من الخام ومعالجة المياه الصناعية وغيرها.

وتتشارك شركتا بتروجت وبيكر هيوز في عدة مشروعات خارج مصر بموزمبيق وروسيا والمكسيك والإمارات، وفقا للبيان.

وجاء ذلك تزامنا مع بحث وزير البترول مع وفد من شركة بيكر هيوز العالمية تعزيز التعاون المشترك في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية وتصنيع المعدات، واستعراض سبل تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات الحديثة من خلال التوسع في عقد ورش العمل المشتركة.

وضم وفد "بيكر هيوز" أوام أبكونج نائب رئيس الشركة للعمليات، وسانتياجو ريدوندو نائب رئيس الشركة للشئون المالية، وزاهر ابراهيم نائب رئيس الشركة لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعقد اللقاء بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وتامير ناصر مدير شركة بيكر هيوز بمصر والسودان.

وأكد الملا، خلال اللقاء، أن صناعة الطاقة العالمية تشهد تغيرات كبيرة خلال الفترة الحالية في ظل توجه عالمي واسع النطاق نحو الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة في إطار جهود خفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة.

وذكر أن معظم دول العالم الآن تتبنى الغاز الطبيعي كأفضل وقود أحفوري يتمتع بخصائص صديقة للبيئة خلال هذه المرحلة الانتقالية نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، الأمر الذي يبرز دور منتدى غاز شرق المتوسط في توفير جانب من هذه الاحتياجات العالمية للغاز الطبيعي وبما يحقق المصلحة والمنافع المشتركة لكافة الدول الأعضاء.

وأشار إلى الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بقضايا المناخ والحفاظ على البيئة وتنويع مزيج الطاقة المصري.

وأضاف الملا أن الفترة القادمة ستشهد تزايداً كبير في الأنشطة والاستثمارات بقطاع البترول في ظل اهتمام واضح من الشركات الأجنبية العاملة في مصر بالتوسع في أنشطتها بهدف تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج.

وأوضح أن تعافي أسواق البترول العالمية وتوازن مستويات الأسعار، ونجاح قطاع البترول في تحسين مناخ الاستثمار، ساهما في تشجيع الشركات الأجنبية الكبرى على ضخ استثمارات جديدة.

من جانبه، أشاد نائب رئيس بيكر هيوز للعمليات بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية ودورها الريادي في إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذي يحظى باهتمام عالمي متزايد ، مشيراً إلى اهتمام بيكر هيوز بتنويع محفظة أعمالها والعمل بشكل أكبر في مجالات الطاقة النظيفة.