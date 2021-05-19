انقطاع الكهرباء عن 13 منطقة في الإسكندرية اليوم.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن 13 منطقة في المدينة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.
وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءًا من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الثانية عشر مساءًا هي:
- طوسون "مساكن الضباط".
- المعمورة السياحي "شارع النصر".
- سيدي بشر قبلي "شارع مسجد التائبين- شارع عقل".
- سيدي بشر بحري " شارع خليل حمادة".
- السيوف "دوران السيوف".
- بولكلى "شارع الهداية".
- كليو باترا حمامات "شارع شيبوب".
- أبيس "فيليبس البر القبلي".
- غيط العنب " شارع الطابية".
- الأزاريطة "شارع ميرامون – شارع الإسكندر الأكبر".
- القباري " بشاير الخير 3".
- الدخيلة " شارع محمد إبراهيم".
- برج العرب "المنطقة الصناعية الثالثة".