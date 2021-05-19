انقطاع الكهرباء عن 13 منطقة في الإسكندرية اليوم.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن 13 منطقة في المدينة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءًا من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الثانية عشر مساءًا هي:

- طوسون "مساكن الضباط".

- المعمورة السياحي "شارع النصر".

- سيدي بشر قبلي "شارع مسجد التائبين- شارع عقل".

- سيدي بشر بحري " شارع خليل حمادة".

- السيوف "دوران السيوف".

- بولكلى "شارع الهداية".

- كليو باترا حمامات "شارع شيبوب".

- أبيس "فيليبس البر القبلي".

- غيط العنب " شارع الطابية".

- الأزاريطة "شارع ميرامون – شارع الإسكندر الأكبر".

- القباري " بشاير الخير 3".

- الدخيلة " شارع محمد إبراهيم".

- برج العرب "المنطقة الصناعية الثالثة".