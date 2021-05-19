شاب يقتل شقيقه والأب يضلل رجال المباحث لإنقاذ المتهم في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

تخلص شاب من شقيقه، اليوم الأربعاء، طعنًا بسلاح أبيض، أثناء تواجدهما بمنزل الأسرة، في المراغة بمحافظة سوهاج، وجرى ضبط المتهم، بعدما فشلت خطة الأب في تصوير الجريمة وكأنها حادث.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة المراغة، بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "محمود. م" 25 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز جثة هامدة، إثر إصابته بجرح طعني بالجانب الأيسر.

وأفاد والده أنه أثناء تواجد نجله المذكور بالطابق الثاني بالمنزل انزلقت قدماه وسقط على سيخ حديدي، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، ونفى الشبهة الجنائية.

وكشفت التحريات عدم صحة ما جاء بأقوال والد المتوفى، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه ويدعى "أحمد. م" 20 عامًا عامل.

جرى ضبط المتهم، واعترف باعتدائه على شقيقه المذكور بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات أسرية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.