وزير التعليم: امتحان مايو للثانوية العامة "تجريبي" بدون درجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

​قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان شهر مايو المقرر اجراؤه 23 مايو على مدار 3 أيام، امتحان تجريبي بلا درجات.

وأضاف "شوقي" في تصريحات له عبر جروب ادعم د طارق شوقي، على واتس اب ، أن الهدف من الامتحان التعرف مرة أخرى على شكل وطبيعة الأسئلة، وليس معماري هذا الامتحان الحصول على درجات.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أرادت إبلاغ المديريات التعليمية، أن الأسئلة الموضوعة من قبل مركز الامتحانات تغطي حتى آخر منهج مارس، لأن المواد تختلف في تعريف الوحدة الأولى والثانية، مضيفا: " وإن كانت هذه نقطة ثانوية في امتحان مثل هذا".

وشدد الوزير على أن هذه تجربة للتقنيات والمدارس المجهزة في المقام الأول مع بعض طرق التصحيح البديلة (في بعض المدارس) وفرصة للطلاب لإلقاء نظرة على الشكل العام للأسئلة بدون قلق على درجات.​