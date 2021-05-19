ارتفاع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس، بينما استقرت أسعار 5 عملات أخرى، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر شراء الدينار الكويتي قرشين إلى 49.13 جنيه، كما ارتفع سعر البيع 3 قروش إلى 52.25 جنيه.

واستقر سعر الدينار الأردني عند 21.71 جنيه، و22.19 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال القطري على مستواه عند 4 جنيهات، و4.31 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدينار البحريني ثابتا عند 40.33 جنيه، و41.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.