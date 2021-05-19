وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الرئيس العماد ميشال عون استقبل اليوم الأربعاء وزير الخارجية

والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، وتسلم منه كتابا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.

يأتي هذا بعد تصريحات مسيئة أدلى بها الوزير وأثارت رفضا واستنكارا واسعا.

وتصدر خلال الساعات الماضية وسم #شربل_وهبة مواقع التواصل في لبنان. ووجهت موجة من الانتقادات إلى وزير الخارجية المحسوب على «التيار الوطني الحر» من قبل آلاف اللبنانيين الذين رأوا فيه قصر نظر، وتخريبا للعلاقات اللبنانية الخليجية، وإضراراً بمصالح اللبنانيين في الخارج أيضاً.

كذلك، وجّه عدد من النواب والسياسيين انتقادات لاذعة إلى وهبة، معتبرين كلامه غير مقبول على الإطلاق وخطير.

وكان شربل وهبة وصف السعودية ودول الخليج العربي بأوصاف غير لائقة خلال حوار تلفزيوني.