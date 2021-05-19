شكرا لقرائتكم خبر عن سوق العملات الرقمية يشهد اليوم حالة من الانهيار الكبير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

شهد سوق العملات الرقمية، صباح اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، حالة من الانهيار الكبير جراء عمليات بيع مكثفة بعد أنباء عن فرض قيود صينية.



وواصلت بيتكوين Bitcoin BTC (الأشهر في سوق العملات الرقمية المشفرة) النزول في موجة تقلب مستمرة منذ أسبوع، لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار اليوم الأربعاء.

وفاقمت أنباء عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين مخاوف سابقة أثارتها تغريدات من إيلون ماسك رئيس تسلا.

وتراجعت بيتكوين بنحو 9% لما يصل إلى 38940.04 دولار، مقابل 43,365.88 دولار أمس الثلاثاء، لتكون أيضا دون متوسط تحركاتها في 200 يوم.

وبيتكوين الآن منخفضة 40% عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفا و895.22 دولار، والذي بلغته في 14 أبريل/نيسان.

وهبطت إثريوم، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، نحو 16.58% إلى 2936.65 دولار.

وانخفض سعر دوجكوين Dogecoin DOGE بنسبة 16.47% ليصل إلى 0.4151 دولار، مقابل 0.481 دولار في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجعت عملة كمبيوتر إنترنت Internet Computer ICP بنحو 25.80% لتسجل سعر 147.71 دولار، مقابل 174.27 دولار عند إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء.

وتحولت عملة لايتكوين Litecoin LTC إلى الهبوط مسجلة خسارة بنحو 11.86% ليصل سعرها إلى 269.98 دولار، مقابل 299.33 دولار في ختام تعاملات أمس.

وهبط سعر عملة بولكادوت Polkadot DOT، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأربعاء، بنحو 10.27% لتسجل 37.18 دولار، مقابل نحو 38.53 دولار أمس الثلاثاء.

وفقدت العملة الرقمية يونيسواب Uniswap UNI نحو 15.86% من قيمتها، بعدما تراجع سعرها إلى 30.38 دولار، مقابل 34.19 دولار في ختام تعاملات أمس.

وهوت العملة الرقمية تشينلينك الرقمية Chainlink LINK بنحو 5.84% لتصل إلى 38.09 دولار، مقابل 39.14 دولار عند إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء.

وفي تغريدتين اثنتين على تويتر، آخرهما مساء الأحد الماضي، ألمح ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla للسيارات الكهربائية، إلى أن الشركة باعت أو من المرجح أن تبيع ممتلكاتها بالعملة الرقمية، لتهبط بيتكوين بأكثر من 5 آلاف دولار.

يأتي البيع المحتمل بعد عدة أيام من إعلان ماسك، أن شركته تخطط للاحتفاظ ببقية عملة البيتكوين بحوزتها، وتنوي استخدامها في المعاملات بمجرد تنفيذ عمليات التعدين باستخدام أقل للطاقة.

لكن الملياردير إيلون ماسك، قال في تغريدة أخرى عبر تويتر، إن تسلا لم تبع حيازتها من العملة المشفرة "بيتكوين ".

إحدى إجابات هذا السؤال هي أن تكون العملة الافتراضية مربوطة، أي ربط أصولهم الرقمية بسلعة أو عملة. وأصبح JP Morgan هو الأحدث الذي أعطى هذا الأمر مع عملته JPM Coin المثيرة للجدل، والتي تعمل على blockchain مصرح بها ولها قيمة مرتبطة بالدولار.

قبل ذلك، كان هناك عملة "تيثر" المرتبط بالدولار الأمريكي، لكن هذا الربط لم يعد مضمونا.

في السنوات الأخيرة، كانت هناك تحركات من شركات بحجم Facebook و Google الذين يبحثون في العملات المشفرة ولكن بطريقة تجعل قيمتها مستقرة نسبيًا. حتى IBM، التي كانت تقود الطريق بهدوء نحو تبني العملة.