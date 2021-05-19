محلل سياسي يمني: الحوثيين عرقلوا كل سبل السلام (فيديو)

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

قال الكاتب والباحث الدكتور جمال باراس إن الحكومة الشرعية ليس لديها رؤية للسلام.



وأضاف خلال لقاء على قناة الغد المشرق بأن المشهد مكرر وانهم كانوا يعولون على المبعوث الأممي ولكن بعد التجارب المأسوية، والحقيقة الواضحة كل المبعوثيين لليمن لا توجد لديهم رؤية واضحة لتحقيق السلام باليمن.

وأشار بأن كل الأطراف الحقيقة التي تعاني من هذه الحرب المواطنيين يريدون انهاء هذه الحرب، ودائما نجد بأن هذه المبادة ودت أصداقاء قبول محلي نجد وقتها استقبال المبعوث الأممي.

واوضح بأن الحوثيين عرقلوا كل سبل السلام.

وكشف بأراس بأن الطرح الذي يقول أن لا حل للقضية الجنوبية إلا بعد حل مشكلة ‎صنعاء وعودة الحكومة إليها؛ كلام خالٍ من الدقة.