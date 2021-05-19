شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية: وزير الخارجية «شربل وهبة» يطلب إعفاءه من مسؤولياته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

استقبل رئيس جمهورية لبنان العماد ميشال عون في بعبدا، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، وتسلم منه كتابا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية، بحسب وزارة الإعلام اللبنانية.

جاء ذلك عقب موجة غضب عربية من تصريحات الوزير المسيئة للمملكة ودول الخليج، والتي تبعها موقف رسمي من خارجية المملكة باستدعاء سفير لبنان في المملكة.

من جانبه، أعرب أمين عام أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه البالغ إزاء ما صدر عن وزير خارجية لبنان، شربل وهبة أول أمس وحمل تجاوزاً في حق دول الخليج، لا سيما السعودية، واصفاً تلك التصريحات بالبعيدة عن اللياقة الدبلوماسية.

كما اعتبر أن تلك التصريحات أسهمت في توتير العلاقة اللبنانية الخليجية بدلا من تصحيح مسارها بالشكل المطلوب.

وكانت كل من الإمارات ومصر والكويت استنكرت تلك التصريحات التي وصفت بالمسيئة والعنصرية. كما طالب مجلس التعاون الخليجي باعتذار رسمي من الوزير اللبناني، مؤكدا رفضه واستنكاره لما تضمنته تلك التصريحات.

جاء ذلك بعد أن استنكرت وزارة الخارجية السعودية أمس الثلاثاء بشدة ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصرف الأعمال من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون.