اخبار العالم

الهند .. 77 مفقودا إثر غرق مركب بسبب إعصار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند .. 77 مفقودا إثر غرق مركب بسبب إعصار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مشطت سفن وطائرات البحرية الهندية المياه قبالة مدينة مومباي العاصمة المالية للبلاد اليوم الأربعاء بحثا عن 77 عاملا مفقودين إثر غرق مركب بعد هبوب إعصار قوي على الساحل الغربي للهند هذا الأسبوع.

وقالت السلطات إن الإعصار توكتاي تسبب في ارتفاع الأمواج واجتاح ولايتي مهاراشترا وجوجارات الغربيتين على مدى اليومين الماضيين فقتل ما لا يقل عن 29 شخصا وخلف دمارا.

ووصلت العاصفة إلى حقل بومباي هاي النفطي القريب من مومباي حيث توجد أكبر منصات النفط البحرية في الهند وأغرق المركب الذي كان يحمل على متنه 261 من العاملين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا