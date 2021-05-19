شكرا لقرائتكم خبر عن الهند .. 77 مفقودا إثر غرق مركب بسبب إعصار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مشطت سفن وطائرات البحرية الهندية المياه قبالة مدينة مومباي العاصمة المالية للبلاد اليوم الأربعاء بحثا عن 77 عاملا مفقودين إثر غرق مركب بعد هبوب إعصار قوي على الساحل الغربي للهند هذا الأسبوع.

وقالت السلطات إن الإعصار توكتاي تسبب في ارتفاع الأمواج واجتاح ولايتي مهاراشترا وجوجارات الغربيتين على مدى اليومين الماضيين فقتل ما لا يقل عن 29 شخصا وخلف دمارا.

ووصلت العاصفة إلى حقل بومباي هاي النفطي القريب من مومباي حيث توجد أكبر منصات النفط البحرية في الهند وأغرق المركب الذي كان يحمل على متنه 261 من العاملين.