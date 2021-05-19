شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء بلا حدود»: مدغشقر تواجه أزمة جفاف قاسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة أطباء بلا حدود، من أن ظروف الجفاف القاسية تزيد من احتمالات حدوث أزمة إنسانية في مدغشقر ، داعية إلى بذل الجهود من أجل سرعة توفير الغذاء لمساعدة تلك الدولة .

واضطر برنامج الأعذية العالمي مؤخرًا إلى خفض حصة المعونة اليومية التى يقدمها لمناطق مدغشقر إلى النصف بسبب نقص الإمدادات.

ولا تتلقى بعض القرى أي مساعدات على الإطلاق في الوقت الحالي.

وحذر برنامج الأغذية العالمي مؤخرًا من أن أسوأ موجة جفاف منذ 40 عامًا تعرض أكثر من مليون شخص للخطر في مدغشقر.

وأدى مزيج من الجفاف والعواصف الرملية إلى جعل حقول المحاصيل المتعددة غير صالحة للاستعمال. كما تهطل هناك القليل من الأمطار هذا العام.