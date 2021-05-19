انت الان تتابع خبر صحة بابل تزف خبراً مفرحاً بشأن كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة محافظة بابل، اليوم الاربعاء، عن خلو مستشفى الهاشمية العام من مرضى كورونا بعد خروج اخر مريضة منها.