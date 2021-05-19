انت الان تتابع خبر الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا والعراقيين العائدين من الهند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أقتربتْ اعدادُ الملقحين في عموم البلاد من عتبة 500 ألف بحسب احصاءات وزارة الصحة، التي اعلنت نيتها الوصول الى تلقيح 50 % من النسبة الكلية المستهدفة البالغة 8 ملايين مواطن حتى نهاية العام الحالي.

ويأتي ذلك، في ظل اتخاذ الوزارة اجراءات قضائية ضد اشخاص هاجموا برنامج التحصين، مع تواصل دفعات العراقيين العائدين من الهند واتخاذ الاجراءات الاحترازية بشأنهم، في وقت خلت فيه الردهة الوبائية في بابل من مرضى كورونا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور سيف البدر في تصريحات تابعتها الخليج 365، ان "اعداد الملقحين اقتربت من نصف مليون شخص، مع الاستمرار بعملية التطعيم، حيث شهد الاسبوعان الماضيان تسجيل اعداد كبيرة عبر المنصة الالكترونية".

واضاف ان "اعدادا كبيرة من الملقحين لم يأخذوا الجرعة الثانية حتى الان، وتطمح الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للوصول الى 20 % من مجموع السكان كنسبة اولية للتطعيم، لذلك يجب تلقيح 8 ملايين نسمة في البلد".

واوضح البدر ان "الوزارة حددت الوصول لنسبة 50 % من الملقحين حتى نهاية العام الحالي"، مؤكدا "اتخاذ اجراءات قضائية مع اشخاص قاموا بمهاجمة برنامج التحصين ولقاح كورونا، وتم التعرف على البعض منهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وذكر ان "الملاكات الطبية بحاجة الى وقت للتقييم العلمي للموقف الوبائي المبني على اسس علمية، وما زال الوقت مبكرا لتجاوز ازمة الوباء لان خطورته ما زالت قائمة".

وفي الملف نفسه، وصلت الى مطار بغداد رحلة استثنائية رابعة تحمل على متنها 308 عراقيين عائدين من الهند.

وقال مدير شركة الخطوط الجوية كفاح حسن في بيان ورد للسومرية نيوز: انه "تم تقديم جميع التسهيلات والإمكانات أمام الفرق الطبية لفحص العائدين من الهند ضمن الرحلة الاستثنائية الرابعة القادمة من العاصمة نيودلهي".

وذكر حسن ان "الشركة وفرت طائرة خاصة على متنها طاقم طبي لإجلاء العراقيين من الهند إلى بغداد البالغ عددهم 308 مواطنين"، مؤكدا "اخضاع جميع الوافدين للفحوصات المختبرية PCR على الاراضي الهندية وتاكد خلوهم من اصابتهم بالفيروس، وتم تنفيذ الحجر الصحي لمدة 14 يوما في الفنادق من قبل الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة مع تعفير الطائرة حسب اللوائح المعتمدة عالميا".

بدوره، لفت السفير العراقي في الهند فلاح عبد الحسن الى "فتح خطوط ساخنة على مدار اليوم لتسجيل اسماء العراقيين الراغبين بالعودة او مراجعتهم للسفارة، فضلا عن انشاء مجموعات إلكترونية لضمان تحقيق تواصل مباشر معهم".

من جهته، قال مدير الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود المهندس كريم كاظم حسين للصحيفة الرسمية: انه " تم نقل 248 عائدا بحافلات خاصة الى اماكن الحجر في بغداد، و60 عائدا اخر الى اربيل، مع استمرار عمليات التعقيم والتعفير للحافلات وطواقم العمل المتواجدة في المطار".

وفي ميسان، قال مدير دائرة الصحة الدكتور علي محمود العلاق في تصريحات تابعتها الخليج 365: ان "عدد الوافدين الى المحافظة من الهند بلغ 32، حيث تم ارسال فريق طبي لتسلمهم من بغداد بسيارات الاسعاف لنقلهم الى الحجر الصحي بعد الاطلاع على احتياجاتهم الصحية والعلاجية والوقائية".

اما مدير قسم الصحة العامة الدكتور علي النوري، اشار للصحيفة الرسمية الى توفير أماكن حجر في مستشفى الكحلاء، مع تزويدهم بجميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية وكذلك الاطعام".

وفي غضون ذلك، قال مسؤول اعلام صحة كركوك اوات كاكئي: ان "مستشفى كركوك العام مستمر بحملة تلقيح وإعطاء لقاح فايزر، حيث تم تطعيم الملاكات والمواطنين بأكثر من 3500 جرعة، منها 2500 للمتقدمين للحصول على الأولى، وألف للذين يأخذون الجرعة الثانية".

واضاف ان "عملية التلقيح تجري بسلاسة وتعتمد على التسجيل في المنصة الالكترونية المخصصة باللقاحات، ويجري يوميا تلقيح قرابة 200 شخص".