ألمانيا تحظر 3 جمعيات على علاقة بـ"حزب الله" اللبناني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الأربعاء، عن حظر 3 جمعيات متهمة بالتبرع لمليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وقال متحدث باسم الوزارة على "تويتر" إن الشرطة نفذت مداهمات في الصباح الباكر لعدة مواقع في سبع ولايات.

وأضاف: "أولئك الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا آمنين في ألمانيا. بغض النظر عن الصورة التي يكونون عليها فإنهم لن يجدوا لهم مأوى في بلادنا".



وحظرت ألمانيا حزب الله على أراضيها وصنفته منظمة إرهابية العام الماضي.



والجمعيات الثلاث التي حظرتها السلطات هي (دويتشه ليبنانيش فاميليا) و(مينشين فور مينشين) إضافة إلى (جيب فريدين) التي حُظرت بالفعل في 15 أبريل/ نيسان.



واتهمت السلطات هذه الجمعيات بجمع تبرعات لأسر "قتلى" حزب الله في لبنان تحت ستار أغراض دينية وإنسانية في ألمانيا بما يؤول في نهاية المطاف إلى شن هجمات على إسرائيل.



وقالت الوزارة إن هدف هذه المنظمات هو تعزيز معركة حزب الله ضد إسرائيل، وهو ما يتعارض مع فكرة التفاهم الدولي.

وفي مارس/آذار من العام الماضي، حظرت ألمانيا نشاط حزب الله على أراضيها.

وتقدر وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية أن هناك حوالي 1050 من أعضاء حزب الله ومؤيديه موجودون حاليا في البلاد، وهم لا يشكلون منظمة رسمية في ألمانيا، بل يعملون بشكل غير رسمي، ويقومون بجمع التبرعات، من بين أنشطة أخرى، وفقا لمسؤولين أمنيين.