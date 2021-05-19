شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط بفعل ارتفاع وتيرة إصابات «كوفيد-19» بآسيا ومخاوف التضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، الأربعاء، بفعل تجدد مخاوف الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا، ومخاوف من ارتفاع التضخم بما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، ما قد يحد من النمو الاقتصادي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتاً بما يعادل 1.1% إلى 67.98 دولار للبرميل خلال الجلسة. وكانت تراجعت 1.1% عند التسوية، الثلاثاء، بعد ارتفاعها فترة وجيزة لأكثر من 70 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 77 سنتاً أو 1.2% إلى 64.72 دولار للبرميل، بعدما فقدت 1.2%، الثلاثاء.

وكان ارتفاع خام برنت إلى 70 دولاراً مدفوعاً بالتفاؤل حيال استئناف أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا، وهما من أكبر مستهلكي النفط في العالم. لكنها تراجعت في وقت لاحق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في آسيا مع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» في الهند وتايوان وفيتنام وتايلاند، ما دفع إلى موجة جديدة من فرض القيود على التحركات.

وقالت فاندانا هاري محللة شؤون الطاقة لدى «فاندا إنسايتس» في سنغافورة: «برهنت تعاملات الأمس مجدداً على أن مستوى 70 دولاراً يشير إلى ارتفاعات غير منطقية».

وقالت هاري: «لا يزال تقييم آفاق الطلب العالمي ينطوي على صعوبة لأن عمليات استئناف الأنشطة والقيود في جميع أنحاء العالم ربما تكون الأكثر اختلافاً منذ بداية الجائحة».

وتسببت أيضاً الضبابية بشأن التضخم بجعل المستثمرين يقللون انكشافهم على الأصول الأكثر مخاطرة، مثل النفط.

(رويترز)