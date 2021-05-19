شكرا لقرائتكم خبر عن القيود الصينية تهبط بالعملات المشفرة و«البيتكوين» دون 40 ألف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
19 مايو 2021
11:00 صباحا
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واصلت «البيتكوين» النزول في موجة تقلب مستمرة منذ أسبوع، لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار، الأربعاء، إذ فاقمت أنباء عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين مخاوف سابقة أثارتها تغريدات من إيلون ماسك رئيس «تيسلا».
وتراجعت «البيتكوين»، نحو 9% لما يصل إلى 38 ألفاً و940.04 دولار، لتكون أيضاً دون متوسط تحركاتها في 200 يوم. وهي الآن منخفضة 40% عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفاً و895.22 دولار، والذي بلغته في 14 إبريل/ نيسان.
وهبطت إثريوم، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، نحو 15% إلى 2875.36 دولار.
(رويترز)
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