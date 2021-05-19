شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة 1000 درهم للتجمهر بمواقع الحوادث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني الجمهور من مخاطر التجمهر أثناء الحوادث المرورية والحرائق، حيث يشكل خطورة على حياتهم ويعد سلوكاً غير حضاري ويعيق جهود فرق المستجيب الأول ويشغلهم عن أداء مهامهم الأساسية، ويعرقل وصول سيارات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف والانقاذ لموقع الحادث.

وأكدت على التطبيق الحازم للبند رقم 74 من قانون السير والمرور الاتحادي والذي ينص على "عرقلة حركة السير (التجمهر) أثناء الحوادث" غرامة قدرها 1000 درهم.