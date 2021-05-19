«ريم للاستثمار» تكشف عن مشاريع تطويرية جديدة في أبوظبي

أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة «ريم للاستثمار»، أنها ستقوم بتنفيذ مشاريع تطويرية جديدة في مشروع «نجمة أبوظبي»- جزيرة الريم، في ضوء تجدد التفاؤل في سوق العقارات.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها ستسعى للحصول على مزيج من قرض وحقوق مساهمين جديدة في حدود 4.5 مليار درهم، و1.5 مليار درهم على التوالي، لتمويل هذه المشروعات التصويرية الجديدة. وأشارت الشركة إلى أنها ستطلق أيضاً قطع أراض مخدمة للبيع في مشروع «نجمة أبوظبي»- جزيرة الريم.