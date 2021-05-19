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«ريم للاستثمار» تكشف عن مشاريع تطويرية جديدة في أبوظبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

19 مايو 2021

10:55 صباحا

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أبوظبي:”الخليج 365”
أعلنت شركة «ريم للاستثمار»، أنها ستقوم بتنفيذ مشاريع تطويرية جديدة في مشروع «نجمة أبوظبي»- جزيرة الريم، في ضوء تجدد التفاؤل في سوق العقارات.
وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها ستسعى للحصول على مزيج من قرض وحقوق مساهمين جديدة في حدود 4.5 مليار درهم، و1.5 مليار درهم على التوالي، لتمويل هذه المشروعات التصويرية الجديدة. وأشارت الشركة إلى أنها ستطلق أيضاً قطع أراض مخدمة للبيع في مشروع «نجمة أبوظبي»- جزيرة الريم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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