الداخلية الفلسطينية ترد .. هل غادر «قادة فصائل المقاومة وعائلاتهم» إلى مصر؟

الشارقة - اميمة ياسر - نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم الأنباء، بشأن خروج عدد من قادة فصائل المقاومة وعائلاتهم إلى مصر في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

موسكو - سبوتنيك. وقال إياد البزم في بيان، اليوم الثلاثاء، "ننفي بشكل قاطع ما أذاعته قناة "العربية" بشأن خروج عدد من قادة فصائل المقاومة وعائلاتهم إلى مصر في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، "نؤكد أن قناة العربية كانت ولا تزال تمارس دورا مشبوها، وتعمل وفق أجندة تتقاطع مع أجندة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة مخابراته في استهداف شعبنا ومقاومته".

واختتم البزم، "وفي هذا الصدد، نؤكد على جميع الصحفيين والمؤسسات والشركات الإعلامية في غزة باستمرار قرار عدم التعامل مع هذه القناة بأي شكل كان، كما ندعو الشخصيات والكتاب والمحللين إلى مقاطعتها وعدم التعاطي معها أو الظهور على شاشتها؛ لدورها المشبوه في الإساءة لشعبنا ومحاولة المس بصموده ونضاله ضد الاحتلال".