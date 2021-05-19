مدعي نيويورك: منظمة ترامب مستهدفة بتحقيق جنائي

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

أعلنت المدعية العامة في ولاية نيويورك أن منظمة ترامب المجموعة المملوكة لعائلة الرئيس الأمريكي السابق مستهدفة بتحقيق جنائي.



وقال المتحدث باسم المدعية ليتيسيا جيمس "أبلغنا منظمة ترامب بأن تحقيقنا حول المنظمة لم تعد طبيعته مدنية بحتة".

وأضاف "نحن الآن نحقق بشكل نشِط حول منظمة ترامب في مسائل جنائية، جنبا إلى جنب مع المدعي العام في مانهاتن".

وكان المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس، يحقق في تعاملات ترامب التجارية قبل الرئاسة لأكثر من عامين.

قال مكتب فانس في إيداعات المحكمة إنه يحقق في "سلوك إجرامي واسع النطاق ومطوّل على الأرجح" في منظمة ترامب التابعة للرئيس السابق، بما في ذلك الاحتيال الضريبي والتأمين وتزوير السجلات التجارية.

وبدأ التحقيق مع فانس بعد أن دفع مايكل كوهين المحامي السابق لترامب أموالا طائلة لإسكات امرأتين قبل انتخابات 2016 بشأن مواجهات جنسية مزعومة مع ترامب.

وتسارعت وتيرة هذا التحقيق منذ أن خسر الجمهوري ترامب محاولته لولاية ثانية أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.