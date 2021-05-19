على خلفية الأوضاع الصعبة بأنقرة.. المعارضة التركية تجدد مطالبتها بإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

جددت المعارضة التركية مطالبتها للنظام الحاكم بإجراء انتخابات مبكرة على خلفية الأوضاع التي تشهدها البلاد.



جاء ذلك في تغريدة نشرها فائق أوزتراق، متحدث الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

التغريدة جاءت في إطار تعليق المعارض المذكور على حالة الإغلاق العام الذي تشهدها البلاد، وتداعياته المأساوية على المواطنين لا سيما في ظل عدم وجود أي دعم من الدولة لمن يعانون من تبعات هذا القرار من أصحاب المهن والعمال.

وقال أوزتراق في تغريدته: "استمر في الإغلاق دون دعم. يرى الناس ما تفعلونه. ويريدون أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع للاقتصاص منكم".