شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة حادة في أسعار الأخشاب تكبح بناء المساكن في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط بناء المساكن في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل متأثرا على الأرجح بارتفاع حاد في أسعار الأخشاب ومواد أخرى.

والهبوط الحاد في بناء المساكن الذي أوردته وزارة التجارة الأمريكية تركز في قطاع المنازل لأسرة واحدة. وزاد عدد المنازل التي صدرت لها رخص للبناء لكن لم يبدأ بعد تشييدها إلى أعلى مستوى منذ 1999، مما يشير إلى عزوف من جانب شركات البناء.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن بناء المساكن الجديدة في أبريل هبط بنسبة 9.5 بالمئة عن الشهر السابق إلى معدل سنوي بلغ 1.569 مليون وحدة.

وقفزت أسعار الأخشاب 89.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل بحسب أحدث بيانات لأسعار المنتجين. ومما يزيد من تكاليف البناء أيضا الرسوم المفروضة على واردات الصلب.

(رويترز)