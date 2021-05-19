شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أمان» تعدل سياسة توزيع الأرباح.. وتقر عدم إبراء ذمة أعضاء بمجلس الإدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

صادقت الجمعية العمومية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين- أمان على عدم تبرئة أعضاء بمجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2020.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أنه وبناء على طلب مساهمين يملكون 10% من رأسمال الشركة إثبات محضر الجمعية العمومية في عدم تبرئة ذمة محمد عمير يوسف أحمد المهيري، وعبد الرحمن أحمد عبدالله سنان، ومحمد علي الحوسني، فيما تم إبراء ذمة الدكتور صالح هاشم سيد شريف الهاشمي، وناصر فلاح القحطاني. كما صادقت الجمعية العمومية على تعديل توزيع الأرباح السنوية ليتم توزيع الأرباح نصف سنوياً، إلى جانب تعديل طريقة التصويت بالجمعية العمومية بإضافة نظام التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية.