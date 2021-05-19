كورونا في 24 ساعة| الإصابات تنخفض في مصر والهند تسجل 4329 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأحداث هو إعلان وزارة الصحة تسجيل 1169 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، كما تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 4329 حالة وفاة بفيروس كورونا، وتعد هذه الحصيلة أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 263 ألفًا و533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، واليوم هو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه الهند حالات إصابة يومية أقل من 300 ألف حالة، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 25 مليون و228 ألفًا و996 حالة.

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