تضامن الإسكندرية: مساعدات عاجلة لـ ٦ أسر في عقار كرموز المنهار جزئيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

قدمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، مساعدات عاجلة إلى ٦ أسر جرى إجلائهم من عقار منطقة كرموز الذي تعرض لانهيار جزئي، مساء أمس الثلاثاء، دون وقوع إصابات.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إنه جرى التوجه رفقة فريق الإغاثة لمساعدة المتضريين من انهيار منزل كرموز الكائن في ١٣ حارة عز بكوم الشقافة، وتم حصر عدد ١٨ فردا يمثلون ٦ أسر.

وأضافت جلالة في تصريح صحفي، الأربعاء، أنه جرى توفير المساعدات الإنسانية للمتضررين من مبالغ مالية للإعاشة وأغطية ووجبات، فيما جرى متابعة نقلهم لأماكن إيواء مؤقتة بإحدى المدارس.

وأظهرت المعاينة أن العقار عبارة عن بناء قديم، مكون من ٣ طوابق أرضي وطابقين علويين، وانهيار أجزاء من الطابق الثالث حتى سطح الأرض، دون حدوث أي إصابات. ​