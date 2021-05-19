حدث ليلاً| مبادرة فرنسية مصرية أردنة لدعم غزة.. هنية والسنوار على قائمة الاستهداف الإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

انخفاض الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 669 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 182693 حالة حتى اليوم.

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الفصائل الفلسطينية تستهدف عسقلان و6 قواعد إسرائيلية.. وحماس تنفي اتفاق وقف إطلاق النار



ذكر موقع "روسيا اليوم" بأن فصائل المقاومة الفلسطينية استهدفت مدينة عسقلان و6 قواعد إسرائيلية بعدد كبير من الصواريخ، مضيفًا أن صافرات الإنذار دوت بالمدينة. وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها استهدفت قواعد "حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون".

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معهد البحوث الفلكية يكشف موعد غرة ذو الحجة وعيد الأضحى فلكيًا

كشف الدكتور ياسر عبدالهادي، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد غرة شهر ذو الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 2021 ـ 1442 هجرية.

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بالتنسيق مع مصر والأردن.. فرنسا تقدم مشروع قرار لمجلس للأمن بشأن الصراع في فلسطين

أعلن قصر الإليزيه في باريس، صباح اليوم الأربعاء، أن فرنسا قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في فلسطين، لافتًا إلى أن مشروع القرار جاء بالتنسيق مع مصر والأردن، حسبما ذكرت "فرانس برس".

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جوتيريش يدعو المجتمع الدولي لضمان توفير التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في قطاع غزة.

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فرنسا ومصر والأردن: تدشين مبادرة إنسانية للمدنيين في غزة

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" في بيان مساء الثلاثاء بعد محادثات بين الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله عبر الفيديو، وافقت الدول الثلاث بشكل عام على أنه لا بد من وقف إطلاق النار وينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحث هذا الموضوع، والمطالبة بتصويت على قرار بشأنه، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

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كرم جبر: مصر أكثر دولة دفعت تضحيات من أجل الشعب الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر دائما تقف في ظهر الشعب الفلسطيني ولم تتخلى يوما عنه.

وأكد "جبر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني بين نارين، صواريخ حماس التي لا تحدث خسائر في إسرائيل وبين ضربات الاحتلال.

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مخابرات الاحتلال الإسرائيلي: هنية والسنوار على قائمة الاستهداف

أعلن وزير مخابرات الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء الثلاثاء أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ويحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، على قائمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

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للمرة الرابعة.. مجلس الأمن يفشل في تبني بيانًا مشتركًا حول النزاع في فلسطين

عقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة جديدة حول النزاع بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية هي الرابعة في ثمانية أيام، من دون التوصّل لإصدار بيان مشترك، في ظل إصرار واشنطن على أن النص لن يؤدي إلى احتواء التصعيد، وفق دبلوماسيين.

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نسبة الحلاوة كبيرة.. وزير الزراعة ينفي وجود بطيخ مسرطن في الأسواق

كشف السيد القصير وزير الزراعة، حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق، قائلا: "الشائعات تنتشر من البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بدون سند حقيقي".

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البابا تواضروس يلتقي محافظ الإسكندرية للتهنئة بالأعياد

التقى البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والسيدة جاكلين عازر نائب المحافظ وذلك لتبادل التهاني بالأعياد.

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مبعوث بوتين يؤكد ضرورة الحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

أكد ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية ونائب وزير خارجية روسيا، ضرورة الحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

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