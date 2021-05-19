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الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية لمدة 6 أيام بدرجات الحرارة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، بداية من اليوم الأربعاء 19 مايو وحتى الإثنين 24 مايو.

وأضافت الهيئة تسجل درجات الحرارة على القاهرة 31 حتى 36 درجة، كما تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 25 وحتى 28، والمناطق الجنوبية من 37 وحتى 40 درجة.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

الأربعاء:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

السبت:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

الأحد:
نشاط رياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الإثنين:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.​

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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