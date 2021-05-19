52 طائرة حربية إسرائيلية نفذت 122 غارة على قطاع غزة الليلة الماضية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 07:09 صباحاً - منذ 23 دقيقة

قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، 52 طائرة حربية نفذت 122 غارة على قطاع غزة لمدة 25 دقيقة خلال الليلة الماضية.

واستمر جيش الاحتلال في شن غارات عدة على قطاع غزة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء،

فقد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من المنازل في بلدة بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة.

كما استهدفت غارات إسرائيلية غربي النصيرات (وسط قطاع غزة)، وخلفت عددا من المصابين، كما تجدد القصف الإسرائيلي على منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في حي الزيتون شرقي القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة جنوب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

كما دمرت طائرات الاحتلال مقرا لمؤسسة خيرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ، بالإضافة لتدمير منزل غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء رشقات صاروخية على مدن إسرائيلية من بينها أسدود وعسقلان كما استهدفت قواعد عسكرية عدة، ردا على غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب قطاع غزة.