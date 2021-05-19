بينهم صحفي.. 5 شهداء خلال الليلة الماضية جراء غارات الاحتلال على غزة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 07:09 صباحاً - منذ 38 دقيقة

شنّ الجيش الإسرائيلي غارات عدة على قطاع غزة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، في اليوم العاشر على التوالي للعدوان على القطاع، أدت لسقوط خمسة شهداء .

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 3 شهداء سقطوا وجُرح اثنان في غارة إسرائيلية على شقة سكنية وسط مدينة غزة، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وقصفت طائرات الاستطلاع الحربية بصاروخين منزل لعائلة أبو حسين وصاروخ آخر على سيارة أمام المنزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، أدى لاستشهاد شخصين عرف منهم الشهيد الصحفي يوسف أبو حسين .

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من المنازل في بلدة بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة، كما استهدفت غارات إسرائيلية غربي النصيرات (وسط قطاع غزة)، وخلفت عددا من المصابين، كما تجدد القصف الإسرائيلي على منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة في العاشر من الشهر الجاري، استشهد خلاله ما يزيد عن 220 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.