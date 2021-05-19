حماس تنفي التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار مع إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، ما تناقله بعض وسائل الإعلام حول موافقة حركته على وقف اطلاق النار يوم الخميس.

وأضاف الرشق، لم يتم التوصل لاتفاق او توقيتات محددة لوقف اطلاق النار.

وأكد الرشق، أن الجهود والاتصالات من الوسطاء جادة ومتواصلة.، ومطالب الشعب الفلسطيني واضحة ومعروفة.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت، مساء الثلاثاء، أن مصر قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اعتبارا من يوم الخميس المقبل في السادسة صباحا.

يُذكر أنّ إسرائيل تُواصل لليوم التاسع على التوالي، عدوانها على قطاع غزّة والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد حوالي 212 مواطناً من بينهم 61 طفلاً و36 سيدة، إضافةً إلى 1400 إصابة بجراحٍ مختلفة، عدا عن تدمير عشرات البيوت والأبراج السكنية.