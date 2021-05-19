البيت الأبيض: ساليفان يبحث مع نظيره البريطاني الوضع في غزة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعتين

التقى مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان في واشنطن نظيره البريطاني ستيفن لوفغروف، حسب ما أفاد به البيت الأبيض.

وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن المسؤولين بحثا أفغانستان وروسيا وإيران، إضافة للوضع في قطاع غزة، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان أن ساليفان ولوفغروف اتفقا على مواصلة التنسيق بشأن كوفيد-19، بما في ذلك توفير اللقاحات على النطاق العالمي.

وبحث مستشارا الأمن القومي زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبريطانيا، حيث سيشارك في قمة مجموعة السبعة الكبار في لندن في يونيو المقبل.

من جانبه، كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه بحث مع نظيره الألماني هايكو ماس جهود التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية أن الطرفين “بحثا جهود التهدئة في الشرق الأوسط”، مضيفا أن الولايات المتحدة “تنسق مع ألمانيا بشأن التحديات التي تطرحها الصين وروسيا”.

ويتواصل التصعيد العسكري بين “حماس” وإسرائيل لليوم التاسع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.