البنك الدولي يؤكد إرتفاع معدلات الفقر في تركيا للعام الثاني على التوالي

أكد البنك الدولي إن معدل الفقر في تركيا ارتفع للعام الثاني على التوالي ووصل إلى 12.2 بالمئة عام 2020، بعد أن كان 10.2%.

وفي تقرير البنك الدولي الذي جاء بعنوان “المرصد الاقتصادي لتركيا: إيجاد طريق بين الأمواج”، تم توضيح أن فيروس كورونا Covid-19 تسبب في خسائر فادحة في تركيا.

وحذر التقرير من أنه سيكون من الصعب على معدل الفقر في تركيا، العودة إلى مستويات ما قبل الوباء.

وذكر التقرير أن النساء والشباب والعمال ذوي المهارات المتدنية والعمال غير الرسميين ظلوا مستبعدين، على الرغم من أن سوق العمل بشكل عام شهد انتعاشًا جيدًا في نهاية العام.

ووفق تقارير تتزايد وقائع الانتحار المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية في تركيا.

وفي فبراير الماضي قال تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري إن حالات الانتحار في تركيا ازدادت لأسباب اقتصادية بنسبة 38٪ في الفترة 2017-2019. بينما توفي 232 شخصًا في عام 2017 لأسباب اقتصادية، ارتفع هذا العدد إلى 312 في عام 2019.

وكشفت هيئة الإحصاء التركية الشهر الماضي أن معدلات البطالة في تركيا خلال عام 2020، سجلت 13.2 في المئة، بإجمالي

وكشفت هيئة الإحصاء التركية الشهر الماضي عن معدلات البطالة في تركيا خلال عام 2020، وقالت إنها سجلت 13.2 في المئة، بإجمالي 4 مليون و61 ألف شخص